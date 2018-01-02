ЦИК получил 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. ЦИК России с момента начала избирательной кампании получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты РФ от 64 субъектов выдвижения — 21 партии и 43 самовыдвиженцев, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"С 18 декабря к настоящему моменту в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от 64 субъектов выдвижения: от 21 политической партии и 43 самовыдвиженцев", — сказала Памфилова на заседании во вторник.

Она уточнила, что 1 января было последним днем когда, в соответствии с законом, самовыдвиженцы могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку выдвижения кандидата. Непосредственно сами документы по выдвижению от кандидатов, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, ЦИК будет принимать до полуночи 7 января.

"Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за рамки сроков, которые установлены законом", — добавила она.