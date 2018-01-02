В Эстонии запретили России открывать дополнительные участки к выборам

ТАЛЛИН, 2 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министерство иностранных дел Эстонии не разрешило российскому посольству открыть дополнительные избирательные участки на время выборов президента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.
"Аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого, посольство Российской Федерации может проводить выборы только в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве", — сказала Камилова.
Ранее российский посол в Эстонии Александр Петров сообщил, что посольство направило МИД ноту с просьбой разрешить провести голосование в нескольких городах, где проживают россияне, с учетом того, что интерес к предстоящим выборам достаточно большой и участков в посольстве и консульствах не хватает.
По данным дипмиссии, на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года для проживающих в Эстонии 85 тысяч российских граждан были открыты девять избирательных участков: четыре в посольстве и консульстве в Таллине, четыре в генконсульстве в Нарве и еще один в консульской канцелярии в Тарту.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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