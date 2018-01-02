Выборы 2018

В ЦИК отметили огромное число желающих стать президентом

12:0302.01.2018
Новости
(обновлено: 12:06 02.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Впервые за последние годы Центризбирком России наблюдает огромное число желающих стать президентом, что может объясняться обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании, заявил в интервью РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Выборы президента 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ранее он рассказал, что ЦИК на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, 21 из них поступило от партий.

"За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах", — сказал Шевченко.

Как он пояснил, партиям для того, чтобы выдвинуть список кандидатов на парламентские выборы, нужно подать список документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать. Но любое количество подписей можно собрать, имея серьезную, разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тысяч подписей собрать сложно", — добавил член ЦИК.

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Кандидаты от парламентских партий освобождены от этой необходимости.

Читайте полный текст интервью с Евгением Шевченко >>

Президентские выборы
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