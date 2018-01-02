В ЦИК рассказали о методе проверки подписей за кандидатов в президенты

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Опытные почерковеды Центризбиркома РФ и новейшая техника дают возможность легко выявить фальсифицированные подписи, предоставленные в ЦИК кандидатами на пост президента, обмануть их невозможно, заявил в интервью РИА Новости член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Выборы президента РФ пойдут 18 марта.

"ЦИК закупил новейшую технику, которая может различить мельчайшие детали в подписи человека. К работе будут привлечены ведущие специалисты-почерковеды из ФСБ, МВД, Минюста. Подпись каждого человека уникальна, как отпечаток пальцев или мочка уха, она содержит уникальные идентификационные признаки, которые у каждого человека свои. Когда хотят обмануть и подпись ставят сначала правой рукой, потом левой рукой, все это выявляется. Обмануть невозможно, опытные почерковеды и совершенная техника легко это проверят и выявят фальсификацию", — сказал член ЦИК.

Он напомнил, что статья 142 УК РФ устанавливает до 3 лет лишения свободы за фальсификацию подписей избирателей.

По словам Шевченко, в случае нарушения закона эта статья "применяется к сборщику подписей и к лицам, которые удостоверяют подписные листы, а это могут быть уполномоченные партии, доверенные лица кандидата или даже сам кандидат".

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