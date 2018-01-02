ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. ЦИК России на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента РФ, 21 из них поступило от партий, сообщил в интервью РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
"На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета", — сказал Шевченко, напомнив, что один из кандидатов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уже официально зарегистрирован.
По словам Шевченко, ЦИК будет ждать документы от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до полуночи 7 января, а от кандидатов, выдвинутых от партий, до полуночи 12 января.
Член ЦИК отметил, что сейчас еще сложно сказать, сколько будет зарегистрированных кандидатов. "Что касается регистрации, то все необходимые документы и самовыдвиженцы, и представители от политических партий должны представить до 18.00 мск до 31 января. У ЦИКа есть после этого 10 дней, чтобы принять решение о регистрации", — добавил он.
Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.