ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. ЦИК России на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента РФ, 21 из них поступило от партий, сообщил в интервью РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета", — сказал Шевченко, напомнив, что один из кандидатов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уже официально зарегистрирован.

По словам Шевченко, ЦИК будет ждать документы от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до полуночи 7 января, а от кандидатов, выдвинутых от партий, до полуночи 12 января.

Член ЦИК отметил, что сейчас еще сложно сказать, сколько будет зарегистрированных кандидатов. "Что касается регистрации, то все необходимые документы и самовыдвиженцы, и представители от политических партий должны представить до 18.00 мск до 31 января. У ЦИКа есть после этого 10 дней, чтобы принять решение о регистрации", — добавил он.

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.

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