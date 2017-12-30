В ЕР не считают свой предновогодний ролик предвыборной агитацией за Путина

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В "Единой России" не считают предновогодний ролик, размещенный на официальном канале на Youtube, предвыборной агитацией за действующего президента РФ Владимира Путина; ролик информационный и рассказывает о результатах партии за прошедший год, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее в субботу юристы предвыборного штаба Собчак направили жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру на якобы агитационный ролик "Единой России", в котором "маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина". Секретарь ЦИК России Майя Гришина позднее сообщила РИА Новости, что ведомство рассмотрит жалобу юристов штаба Собчак на видеоролик ЕР и оценит его.

"Ролик не является агитационным и не может им являться. Он сугубо информационный. В нем рассказывается о результатах работы "Единой России" за год. Причем он является неотделимой частью серии из двух роликов", — сообщили в пресс-службе партии.

В партии пояснили, что еще в прошлом году исходили из того, что отснимут продолжение прошлогоднего ролика, но уже с отчетом о выполнении желаний, о которых героиня ролика просила в прошлом году. Тогда же была отснята часть видеоматериалов.

"Мы не могли отталкиваться от сроков выдвижения кандидатов на президентские выборы и не ставили целей по агитации за кого-то из них", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, добавили в ЕР, партия не выдвигала своего кандидата и не является субъектом избирательного процесса, поэтому "бессмысленно искать тут нацеленность на агитацию". В пресс-службе отметили, что если оценивать ролик с юридической точки зрения, то никаких имен и фамилий в нем не звучало.

"Героиня ролика указала на экран, на котором были показаны несколько десятков человек. Она могла иметь в виду любого из них. Даже несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не обязаны были этого делать, в интересах чистоты избирательной кампании мы его удалили. Коллеги из Центризбиркома посоветовали нам это сделать, поскольку допускали его неверное толкование и публичные спекуляции на этой почве. И они, конечно же, случились", — пояснили в партии.

В "Единой России" считают, что пиар оппозиции основан именно на таких провокациях и манипуляциях. "У наших оппонентов вызывают раздражение результаты работы "Единой России" – тысячи построенных спортплощадок, отремонтированных домов культуры и прочее. Ролик ведь об этом. Миллионы людей – и взрослых, и детей, и пожилых – благодарны за это. Наши оппоненты либо живут в какой-то альтернативной реальности, если не знают этого, либо сознательно искажают положение вещей, чтобы отвлечь кого-то от содержания ролика и его праздничной атмосферы на себя", — сообщили в пресс-службе.

"У представителей оппозиции нет конструктивной повестки. Не то что деятельности, у них нет даже вразумительных предложений, которые могли бы привлечь интерес людей. Их политические программы – общие слова и противоречия", — заключили в партии.