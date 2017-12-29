ЦИК разрешил Грудинину открыть избирательный счет

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Центризбирком России зарегистрировал уполномоченных директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который идет на выборы президента РФ кандидатом от КПРФ, и разрешил ему открыть избирательный счет, соответствующие постановления были приняты на заседании комиссии в пятницу.

"ЦИК постановляет разрешить кандидату на должность президента РФ Павлу Николаевичу Грудинину открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда", — говорится в постановлении ЦИК об открытии спецсчета кандидата.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, а также уполномоченных представителей КПРФ, которая выдвинула Грудинина кандидатом от партии.

Выдвиженец от компартии в четверг лично принес в ЦИК необходимый пакет документов. В субботу, 23 декабря, КПРФ на съезде выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер партии Геннадий Зюганов.

Согласно закону, кандидатам в президенты от парламентских партий для регистрации не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку, поэтому на этапе регистрации Грудинину не потребуется приносить подписные листы. Но как и все кандидаты, для регистрации он должен представить в ЦИК ряд документов — в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.