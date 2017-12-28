ЦИК зарегистрировал группу избирателей для поддержки Чухлебова

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Центризбирком России зарегистрировал инициативную группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Александра Чухлебова на выборах президента РФ, но отказал в регистрации уполномоченных кандидата по финансовым вопросам, без чего тот не может открыть избирательный счет и начать кампанию.

У кандидата еще есть время устранить недочеты и зарегистрировать финансовых уполномоченных.

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялось собрание инициативной группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение лидера общественного движения "Возрождение" Чухлебова. Центральное место в его предвыборной программе занимает развитие промышленности, которое, по его мнению, приведет к развитию регионов.

"Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Александра Юрьевича Чухлебова", — говорится в постановлении ЦИК России, принятом на заседании в четверг.

Также ЦИК зарегистрировал двоих уполномоченных представителей этой группы. В регистрации уполномоченных кандидата по финансовым вопросам Центризбирком отказал из-за неправильно оформленных документов; без этого решения кандидат не может открыть специальный избирательный счет и приступить к наполнению фонда своей кампании.

В ведомстве указали, что у Чухлебова есть возможность исправить недостатки в документах по финуполномоченным и вновь представить их в Центризбирком.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек. После собрания группы, на котором принимается решение о поддержке самовыдвиженца, кандидат приносит в ЦИК пакет документов для выдвижения, их Центризбирком должен проверить в течение пяти дней и вынести решение.

Если документы в порядке, ЦИК регистрирует группу избирателей и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, а также дает кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.