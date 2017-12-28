ЦИК предостерег кандидатов на выборах-2018 от подделки подписей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦИК РФ предостерег кандидатов на президентских выборах 2018 года от подделки подписей, напомнив, что за это грозит уголовное наказание. Об этом перед заседанием комиссии в четверг заявил зампред российского ЦИК Николай Булаев.

"Есть статья УК, это статья 142, часть 2, которая предполагает за подделку подписей избирателей наказание на срок до 3 лет. Мы бы хотели, чтобы к наличию этой статьи относились достаточно внимательно и правильно её интерпретировали", — сказал Булаев.

Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, у ЦИК есть данные, что и кандидатам от партий, и самовыдвиженцам "поступают звонки от неких фирм с предложениями за суммы в миллионы рублей подготовить подписные листы с подписями избирателей".

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Закон о выборах президента РФ разрешает партиям, которые имеют свои фракции в Государственной думе, а также в одной трети законодательных органов субъектов РФ, выдвигать своих кандидатов на должность президента без сбора подписей избирателей. Таких партий на сегодняшний день четыре — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей можно лишь после открытия специального счета.

Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить документы и решить вопрос о регистрации уже непосредственно самого кандидата.