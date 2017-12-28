Агурбаш подала документы на выдвижение кандидатом в президенты в ЦИК

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вице-президент агрокомплекса "Мортадель" Эльвира Агурбаш, выдвинутая партией "Альянс зеленых" для участия в предстоящих выборах президента России, представила в ЦИК необходимый для этого пакет документов, передает корреспондент РИА Новости.

Неделю назад, 21 декабря съезд "Альянса зеленых" избрал Агурбаш кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах 2018 года, ее кандидатуру поддержали 57 из 59 делегатов съезда.

Ранее она сообщала, что в своей предвыборной программе предлагает обеспечить рабочими местами все трудоспособное население, увеличить долю государственных медицинских учреждений в каждом районе и повысить качество еды. В этой связи она считает необходимым ужесточить ГОСТ, за нарушение которого следует привлекать к ответственности вплоть до уголовной. В случае победы на выборах она обещает также снизить налоги для малого бизнеса.

Агурбаш после подачи документов на выдвижение в ЦИК рассказала журналистам, что планирует приступить к сбору подписей в свою поддержку после новогодних праздников.

"После 7 января, числа 10-12 мы планируем поездку по регионам, у нас открываются штабы, будем работать, собирать подписи",- сказала Агурбаш, отметив, что сейчас ждет решения Центризбиркома по принятым документам.

Она напомнила, что до сбора подписей также ей необходимо получить разрешение на открытие банковского счета, часть средств с которого пойдет на оплату подписных листов в поддержку ее кандидатуры

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах. Кандидатам в президенты от непарламентских партий (к их числу относится и "Альянс зеленых") на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.