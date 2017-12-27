Путин подал документы в Центризбирком

13:3527.12.2017
(обновлено: 15:52 27.12.2017)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Владимир Путин подал в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Вся процедура заняла у президента не более пятнадцати минут. Протокол о приеме документов был подписан в 13:38. А уже в 13:45 началось заседание Госсовета под председательством Путина.
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ЦИК принял у Путина документы для участия в выборах президента
Как рассказали в ЦИК, на проверку документов уйдет не более пяти дней, для этого комиссия направит 14 запросов в 12 ведомств.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне за его выдвижение проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более шестисот человек, среди которых действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.
Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.
Кандидата в президенты может выдвинуть партия на своем съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу избирателей, не менее пятисот человек.
Самовыдвиженцам предстоит собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе. Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ. Документы кандидаты смогут подавать с 27 декабря.
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.
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