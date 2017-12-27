Путин подал документы в Центризбирком

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Владимир Путин подал в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Вся процедура заняла у президента не более пятнадцати минут. Протокол о приеме документов был подписан в 13:38. А уже в 13:45 началось заседание Госсовета под председательством Путина.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости ЦИК принял у Путина документы для участия в выборах президента

Как рассказали в ЦИК, на проверку документов уйдет не более пяти дней, для этого комиссия направит 14 запросов в 12 ведомств.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне за его выдвижение проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более шестисот человек, среди которых действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

Кандидата в президенты может выдвинуть партия на своем съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу избирателей, не менее пятисот человек.

Самовыдвиженцам предстоит собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе. Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ. Документы кандидаты смогут подавать с 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.