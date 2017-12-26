Выборы 2018

Лукашенко о выборах в России: борьба обострится, но не будет драматичной

23:3226.12.2017
Новости
(обновлено: 00:19 27.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом неформальной встречи глав государств СНГ. 26 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом неформальной встречи глав государств СНГ. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что в России в следующем году в период президентской кампании обострится политическая борьба, но она не будет столь драматичной, как когда-то.

Президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Наша встреча традиционна, но, тем не менее, носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений — СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство Белоруссия-Россия, переживает такой ответственный период. Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине, в России президентские выборы. Естественно, что это, как и в наших государствах, всегда обострение политической борьбы, что, наверное, естественно", — сказал Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

По его словам, особенность заключается в том, что лидеры СНГ уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, "как когда то было в российской истории, и это большая заслуга президента России".

"Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами кабинета министров в Доме правительства РФ. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В свою очередь глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что, несмотря на санкции, экономика России развивается. "Я думаю, что сегодняшняя встреча и сегодняшнее наше общение — самый серьёзный толчок на будущее", — сказал он. "Судьба России должна быть в надежных руках… всегда, не то что надеемся, будем все делать, чтобы это было в ваших руках. Это так, потому что другой альтернативы просто нет", — добавил он. Президент Узбекистана также отметил роль России в победе над террористами в Сирии.

"Это героическое мужество России. Мы как соседи Афганистана очень серьезно это ощущаем. Думаю, что следующий год будет тоже тяжелым", — отметил президент.

Он также выразил желание и дальше совместно решать сложные вопросы, в том числе в области безопасности.

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