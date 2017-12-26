Самовыдвиженец Чухлебов принес в ЦИК документы для участия в выборах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидер общественного движения "Возрождение" Александр Чухлебов представил в Центризбирком документы для самовыдвижения кандидатом на выборах президента России в марте 2018 года, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялось собрание инициативной группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Чухлебова.

Ранее лидер "Возрождения" представил тезисы своей предвыборной программы, в которой рассказал о том, что считает необходимым изменить в России. Центральное место в его программе занимает развитие промышленности, которое, по его мнению, приведет к развитию регионов.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах. Самовыдвиженцам на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку – не менее 300 тысяч, при этом не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.