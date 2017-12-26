ЦИК принял документы кандидата в президенты от "Партии социальных реформ"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ЦИК России во вторник принял от председателя "Партии социальных реформ" Станислава Полищука документы для выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу "Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу" на своем съезде выдвинула кандидатом в президенты председателя партии.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии, должен содержать решение партийного съезда о его выдвижении, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Поскольку Полищук выдвигается от непарламентской партии, на этапе регистрации ему предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку. Партийным кандидатам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.