Лурье не сможет продолжить участие в выборах из-за непогашенной судимости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК России отказал журналисту Олегу Лурье в регистрации инициативной группы в поддержку его выдвижения на выборах президента России из-за неистекшего с момента снятия судимости 10-летнего срока, он не сможет продолжить участие в кампании.

Лурье, который намеревался участвовать в выборах в порядке самовыдвижения, в воскресенье вечером подал в ЦИК соответствующие документы. В понедельник Центризбирком принял решение "отказать в регистрации инициативной группы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Олега Анатольевича Лурье и его уполномоченных представителей", поскольку с момента снятия судимости не прошло 10 лет.

"Сначала был пожизненный запрет, Конституционный суд поправил законодателя и сказал, что за тяжкое преступление — 10 лет после снятия или погашения судимости, за особо тяжкое — 15 лет, опять же после снятия или погашения судимости. У вас снята была 2,5 года назад, значит ещё вам 7,5 лет надо ждать. После этого вы можете избираться", — сказал член ЦИК России Евгений Колюшин в ходе заседания.