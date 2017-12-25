ЦИК утвердил документы Сурайкина на выдвижение в президенты

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК России проверил документы на выдвижение в президенты РФ председателя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, зарегистрировал уполномоченных партии и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, теперь он может формировать фонд своей кампании и собирать подписи в свою поддержку.

Соответствующие решения Центризбирком принял на заседании в понедельник. Сурайкин, выдвинутый кандидатом на президентских выборах от своей партии, в воскресенье подал в ЦИК соответствующие документы для выдвижения. Центризбирком рассмотрел документы и в понедельник принял постановления о регистрации уполномоченных партии и уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Максиму Александровичу Сурайкину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе Сбербанка", — озвучила глава ЦИК России Элла Памфилова постановление, принятое на заседании в понедельник.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты РФ предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку; партийным кандидатам нужно не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и ещё ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.