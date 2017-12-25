ЦИК утвердил документы Сурайкина на выдвижение в президенты

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК России проверил документы на выдвижение в президенты РФ председателя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, зарегистрировал уполномоченных партии и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, теперь он может формировать фонд своей кампании и собирать подписи в свою поддержку.
Соответствующие решения Центризбирком принял на заседании в понедельник. Сурайкин, выдвинутый кандидатом на президентских выборах от своей партии, в воскресенье подал в ЦИК соответствующие документы для выдвижения. Центризбирком рассмотрел документы и в понедельник принял постановления о регистрации уполномоченных партии и уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.
"Разрешить кандидату на должность президента РФ Максиму Александровичу Сурайкину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе Сбербанка", — озвучила глава ЦИК России Элла Памфилова постановление, принятое на заседании в понедельник.
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты РФ предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку; партийным кандидатам нужно не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.
Подписные листы и ещё ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.