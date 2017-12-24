Бабурин подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты от своей партии

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат прошлых созывов Госдумы Сергей Бабурин подал в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от своей партии "Российский общенародный союз", передает корреспондент РИА Новости.
Партийный съезд в пятницу выдвинул своего лидера кандидатом на президентских выборах 2018 года — делегаты единогласно поддержали его кандидатуру, сообщил ранее зампред партии Евгений Артюх.
Бабурин работал в I, II и IV созывах Государственной думы, во II и IV созывах будучи заместителем председателя нижней палаты.
Только четыре нынешние парламентские партии, согласно закону, освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения своих кандидатов в президенты на предстоящих выборах. "Российский общенародный союз" не имеет фракции в Госдуме, поэтому Бабурину на этапе регистрации предстоит собирать подписи — не менее 100 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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