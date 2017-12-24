Бабурин подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты от своей партии

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат прошлых созывов Госдумы Сергей Бабурин подал в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от своей партии "Российский общенародный союз", передает корреспондент РИА Новости.

Партийный съезд в пятницу выдвинул своего лидера кандидатом на президентских выборах 2018 года — делегаты единогласно поддержали его кандидатуру, сообщил ранее зампред партии Евгений Артюх.

Бабурин работал в I, II и IV созывах Государственной думы, во II и IV созывах будучи заместителем председателя нижней палаты.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Только четыре нынешние парламентские партии, согласно закону, освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения своих кандидатов в президенты на предстоящих выборах. "Российский общенародный союз" не имеет фракции в Госдуме, поэтому Бабурину на этапе регистрации предстоит собирать подписи — не менее 100 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.