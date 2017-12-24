Полонский приехал в ЦИК для подачи документов для выдвижения на выборы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский приехал к ЦИК России, планирует в воскресенье подать документы для участия в выборах президента РФ в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в воскресенье состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку самовыдвижения предпринимателя.

"Да, сегодня, конечно. Мы все доделали, сейчас попьём кофе и пойдём подавать", — сказал Полонский журналистам.

Бизнесмен считает, что у него есть "стопроцентные перспективы быть зарегистрированным" в качестве кандидата в президенты. "Потому что у меня нет судимости. Мы сделали запросы в ЦИК, мы не видим в этом какой-то проблемы. Мы считаем, что это формально", — сказал Полонский на просьбу оценить вероятность регистрации кандидатом.

Он также сообщил, что к настоящему моменту в 43 регионах уже открыты его штабы. "И планируем до Нового года ещё открыть в оставшихся регионах", — уточнил предприниматель.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, в также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах. Самовыдвиженцам на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку – не менее 300 тысяч, при этом не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе.