МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на выборы президента России, сообщил РИА Новости в воскресенье глава предвыборного штаба Максим Шингаркин.

"Инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в воскресенье в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек. В ходе встречи со сторонниками Сергей Полонский презентовал для них открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления. Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех", — сказал Шингаркин.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Для регистрации кандидатом в президенты самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженец должен предоставить не менее 300 тысяч подписей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи. Партиям предстоит получить 100 тысяч подписей за своего кандидата, при этом не более 2,5 тысячи подписей в одном субъекте России.

Полонский заявил о желании участвовать в президентской гонке в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

До кризиса 2008 года бизнесмен входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его России. Летом этого года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.