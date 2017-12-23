Монархическая партия выдвинула миллиардера Бакова в президенты России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Монархическая партия выдвинула в субботу своего основателя, миллиардера Антона Бакова в качестве кандидата на президентские выборы 2018 года на съезде в Екатеринбурге.

"Выдвинули в качестве кандидата. 45 из 45 представителей региональных отделений", — сказал Баков РИА Новости, уточнив, что на съезде, состоявшемся 23 декабря в Екатеринбурге, не было представителя московского областного отделения партии.

В сентябре Баков уже заявлял РИА Новости, что намерен баллотироваться на выборах-2018. 18 декабря состоялся политсовет партии, назначивший проведение предвыборного съезда на 23 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.