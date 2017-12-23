МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Единая Россия" приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году, хотя была бы рада выдвинуть его сама, заявил в субботу премьер-министр и председатель ЕР Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что "Единая Россия" уже это делала – выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении", — заявил Медведев на съезде партии.

По словам главы правительства, партия окажет Путину всю необходимую поддержку. "Ведь "Единая Россия" — партия президента. Его главный политический ресурс — и сейчас и в будущем", — подчеркнул он.