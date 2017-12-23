ЕР давно и твердо решила, что поддержит кандидатуру Путина, заявил Медведев

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Партия "Единая Россия" давно и твердо решила, что поддержит кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, заявил в субботу премьер-министр РФ и председатель политической партии Дмитрий Медведев.

"Мы с вами уже давно и твердо определили, кому окажем полную поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны – Владимир Владимирович Путин", — заявил Медведев на съезде партии.