Грудинин считает, что программу КПРФ можно назвать "За всех"

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Павел Грудинин, который предложен в качестве кандидата в президенты от КПРФ на предвыборном съезде партии, считает, что программу компартии на предстоящих президентских выборах можно назвать "За всех".



"Я полностью поддерживаю программу коммунистической партии РФ, готов подписаться под каждым словом в сегодняшнем докладе, который ляжет в основу нашей программы", — сказал Грудинин журналистам в перерыве съезда КПРФ.

По его словам, эту программу "можно назвать "За всех".