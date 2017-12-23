Грудинин заявил, что был доверенным лицом Путина

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Павел Грудинин, который предложен в качестве кандидата от КПРФ на предвыборном съезде партии, заявил, что ранее был доверенным лицом Владимира Путина, но затем перешел в оппозицию.
"Я действительно был доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, а в 2012-м я был доверенным лицом Геннадия Андреевича Зюганова. Я политически активный человек, но понимание того, что мы идем не туда, привело меня в оппозицию. Это нормально… Я считаю, что я со своих принципов не сходил, а если кто-то сошёл, то я в этом не виноват", — сказал Грудинин журналистам в перерыве предвыборного съезда КПРФ, который в субботу должен выдвинуть его официальным кандидатом.
Грудинин поблагодарил съезд за намерение выдвинуть его кандидатом. "Я благодарен съезду, что нашли возможность выдвинуть меня. Я все-таки беспартийный", — отметил он.
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