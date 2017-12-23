КПРФ выступила против призывов к бойкоту президентских выборов

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. КПРФ не разделяет призывы к бойкоту президентских выборов, это свидетельствует о зрелости партии, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Когда пассивность и отчуждение избирателей нарастает, власть активно разыскивает способы её повышения, вместе с накатанными методами административного давления ищутся новые… В таких условиях могут возникнуть призывы к бойкоту выборов. Тот факт, что подобные призывы в рядах КПРФ не разделяются, свидетельствует о зрелости партии", — сказал Зюганов на предвыборном съезде.

"Когда говорят, что все предрешено (на выборах президента РФ), это полная чушь. Ничего не предрешено. Достойный результат КПРФ укрепит российскую государственность, стабильность страны", — подчеркнул он.

Лидер КПРФ отметил, что ЦК КПРФ должен обеспечить самое активное участие в избирательной кампании по выборам президента.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.