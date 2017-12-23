КПРФ намерена восстановить экономический суверенитет России, заявил Зюганов

РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. КПРФ намерена восстановить экономической суверенитет России, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, оглашая на съезде партии основы предвыборной программы.
"Без кардинальной смены курса страна не сможет преодолеть кризис, она будет обречена на дальнейшую изоляцию. Вот те главные меры, которые предлагают КПРФ и народно-патриотические силы страны. Прошу внимательно вслушаться, они будут положены в основу нашей президентской кампании и будущей кампании по выборам в местные законодательные органы и губернаторы", — сказал Зюганов, выступая на съезде КПРФ в субботу.
Он отметил, что КПРФ готова поставить богатства России, ее природные, промышленные, финансовые ресурсы на службу всему народу. "Для этого проведем национализацию ключевых отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Их возращение под контроль государства принесет казне триллион рублей ежегодно, это позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и разрушения", — подвернул он.
"Мы намерены восстановить экономической суверенитет России", — сообщил лидер КПРФ.
Среди прочего Зюганов отметил, что программа КПРФ подразумевает контроль цен со стороны государства на основные продукты и товары первой необходимости. "Ограничим рост тарифов ЖКХ… Поборы за капитальный ремонт будут устранены", — сказал лидер компартии.
"Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% от расходов семьи", — добавил Зюганов, отметив необходимость введения прогрессивной шкалы подоходного налога, который необходимо вообще отменить для малоимущих.
По мнению Зюганова, нужна смена экономической стратегии, для этого необходим крутой поворот к принципам социализма.
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