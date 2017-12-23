Зюганов предложил ввести уголовную ответственность за подделку продуктов

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017

РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, оглашая в субботу основы предвыборной программы на съезде КПРФ, предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.

"Предстоит вернуть ГОСТы и ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания", — сказал Зюганов.