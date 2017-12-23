МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение на пост президента России на предстоящих выборах в 2018 году директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

"Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил (Геннадия) Зюганова. И кандидатом на должность президента (выдвинут) Грудинин Павел Николаевич", — сказал РИА Новости член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Член президиума ЦК Леонид Калашников сообщил, что Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, который создается для содействия Грудинину в политической борьбе.

Как рассказал РИА Новости источник в Компартии, Зюганов сам предложил кандидатуру Грудинина для выдвижения от КПРФ в президент.

Зюганов выдвигался кандидатом почти на всех президентских выборах, прошедших с момента формирования КПРФ, — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Исключением был 2004 год, когда КПРФ выдвинула кандидатом Николая Харитонова.

Первый официальный кандидат

Ранее Центризбирком разрешил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому открыть специальный избирательный счет. Как рассказал сам политик, он намерен получить не менее 30% голосов по итогам выборов президента страны в предстоящем году.

"Разрешить кандидату на должность президента Российской Федерации Владимиру Вольфовичу Жириновскому открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: Москва, Оружейный переулок, д. 41", — говорится в постановлении ЦИК.

В связи с тем, что Либерально-демократическая партия Россия освобождена от сбора подписей, Жириновскому было необходимо лишь предоставить небольшой перечень документов: уведомление об отсутствии зарубежных активов и документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета.

Центризбирком также зарегистрировал уполномоченных представителей ЛДПР: четырех от партии и трех по финансовым вопросам.

Лидер ЛДПР баллотируется на пост главы государства уже в шестой раз.

После Жириновского документы в ЦИК предоставил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Накануне возглавляемая им "Партия роста" объявила о выдвижении Титова. "Партия роста" не представлена в российском парламенте. В связи с этим уполномоченному по правам предпринимателей необходимо собрать не менее ста тысяч подписей избирателей в свою поддержку. При этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Документы в ЦИК также подал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, которого выдвинула партия "Честно".

Кроме того, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский накануне представил документы в ЦИК, которые необходимы для выдвижения кандидатом на пост президента на выборах. Ему также предстоит собрать подписи избирателей в свою поддержку в связи с тем, что "Яблоко" не является парламентской партией.

Другие кандидаты

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили несколько кандидатов.

В середине декабря российский лидер Владимир Путин объявил о своем участии в президентской гонке. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, даже несмотря на то, что "достойных людей много". Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Как показал недавний опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ), подавляющее большинство россиян оценивают деятельность Путина на посту президента России как хорошую. При этом 67% респондентов испытывают позитивные чувства к главе государства, 19% — смешанные, а 5% — негативные.

Ранее стало известно о появлении инициативной группы по выдвижению действующего президента на выборы в 2018 году. В состав объединения вошли глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, ректор МГУ Виктор Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и многие другие.

Опрос также показал, что в случае проведение выборов президента страны в ближайшее время за Путина проголосовали бы 69% россиян. Большинство россиян также считают главу государства политиком года, свидетельствуют результаты исследования. Социологи задавали открытый вопрос, без предложения фамилий, то есть респонденты сами выбирали, кто подойдет под указанное определение.

В президентской гонке намерены также участвовать один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко, политолог Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский, миллиардер Антон Баков и ряд других общественных деятелей.