Список избирательных участков, применяющих QR-код, определят в феврале

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Региональные избирательные комиссии не позднее 25 февраля 2018 года должны определить перечень участков, на которых в день голосования по выборам президента России будет применяться технология по вводу протоколов участковых комиссий с использованием машиночитаемого кода (QR-код).

Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК РФ в среду.

Согласно документу, при проведении выборов президента РФ 18 марта 2018 года Центризбирком постановил применять технологию изготовления протоколов участковых избиркомов об итогах голосования с использованием QR-кода и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".

"Избирательным комиссия субъектов РФ не позднее 25 февраля 2018 года определить перечень избирательных участков, на которых 18 марта 2018 года будет применяться эта технология", — говорится в тексте постановления.