Овечкина пригласят на заседание группы по выдвижению Путина в президенты

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Хоккеист Александр Овечкин, создавший общественное движение Putin Team, также будет приглашен на заседание инициативной группы по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на президентские выборы, рассказала РИА Новости руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова.
Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.
"Да, мы его тоже пригласим в группу избирателей", — сказала Амельченкова, отвечая на вопрос о том, приглашен ли Овечкин на заседание инициативной группы, которое пройдет 26 декабря.
В Москве во вторник в музее Победы состоялась встреча оргкомитета инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты. Амельченкова ранее сообщила РИА Новости, что по просьбе режиссера Станислава Говорухина пригласила около трех десятков россиян на первую встречу.
Сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева по итогам заседания оргкомитета сообщила РИА Новости, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. На него будут приглашены около 600 человек.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.