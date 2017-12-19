Путина выдвинут кандидатом в президенты 26 декабря, заявили в ОНФ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы российского государства Владимира Путина кандидатом на президентские выборы в 2018 году пройдет 26 декабря на ВДНХ, сообщила РИА Новости сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

"Мы как оргкомитет занимаемся подготовкой проведения 26 числа (декабря — ред.) большого оргкомитета по выдвижению кандидата Владимира Владимировича Путина в президенты России. Двадцать шестого числа, уже точная дата, на ВДНХ мы собираем собрание — инициативную группу, которая и выдвинет кандидата в президенты", — сказал Тимофеева.