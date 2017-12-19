Президент Сербии пожелал Путину удачи на предстоящих выборах

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пожелал российскому коллеге Владимиру Путину удачи на предстоящих выборах президента России в 2018 году.

"Я знаю, что русский народ выбирает свое будущее, но я хочу пожелать вам удачи, успехов, и хочу заверить русский народ, насколько в Сербии ценят все, что вы сделали для нас", — сказал он в ходе встречи в Москве.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, 18 декабря официально стартовала избирательная кампания. Владимир Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.