Собчак потратила на предвыборную кампанию 157,5 миллиона рублей

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая в нынешних выборах президента России, потратила на свою предвыборную кампанию порядка 157,5 миллионов рублей, из которых более половины было израсходовано на агитацию, следует из данных итогового отчета кандидата.

Итоговый финансовый отчет Собчак опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. В ее избирательный фонд за время кампании поступило около 157 миллионов 565 тысяч рублей. 26 миллионов 651 тысячи из них составили собственные средства кандидата, еще 82 миллиона 475 тысяч перечислила выдвинувшая ее партия "Гражданская инициатива".

Пожертвования граждан в избирательный фонд Собчак, поступившие в установленном порядке, составили в целом 18 миллионов 909 тысяч рублей, а взносы от юридических лиц – 29 миллионов 505 тысяч рублей, следует из финансового отчета.

Кроме того, еще 40 тысяч рублей, поступившие в фонд, были возвращены. В частности, 22 тысячи были перечислены в доход федерального бюджета, еще 2 тысячи, поступившие с нарушениями, возвращены жертвователям, также были возвращены почти 16 тысяч, поступивших в установленном порядке.

В целом на избирательную кампанию Собчак из средств ее избирательного фонда было израсходовано 157 миллионов 525 тысяч рублей, указано в отчете.

Расходы на организацию сбора подписей избирателей составили 2 миллиона 289 тысяч рублей, в том числе 1 миллион 473 тысячи – на оплату труда сборщиков подписей.

Большую часть расходов в сумме повлекла агитационная кампания кандидата. Так, на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов было затрачено 53 миллиона 783 тысячи рублей, на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания — 32 миллиона 389 тысяч рублей, на агитацию через печатные СМИ – 61 тысяча рублей. Расходы Собчак на предвыборную агитацию через сетевые издания, согласно итоговому отчету, оказались нулевыми. Затраты на проведение публичных массовых мероприятий составили 2 миллиона 986 тысяч рублей.

Как следует из отчета, значительная доля средств избирательного фонда Собчак — около трети — была израсходована на оплату услуг информационного и консультативного характера – эти расходы составили порядка 58 миллионов 872 тысяч рублей. На оплату других работ или услуг, выполненных юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, потребовалось около 7 миллионов 142 тысяч рублей.