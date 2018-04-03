США пытались раскачать ситуацию в России во время выборов, заявили в МИД

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. США и их союзники пытались раскачать ситуацию в России перед выборами президента РФ и в период их проведения, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

"Это результат наших наблюдений, анализа информации, которую мы получали в министерстве. Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой раскачать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения", — сказал Нестеренко в ходе круглого стола в Совете Федерации.