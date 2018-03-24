Путин знает, как работать на посту президента дальше, заявил Песков

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, переизбранный на новый срок, знает, как будет работать на своём посту дальше, он полон планов, времени на передышку нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких либо промедлений она будет реализовываться", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".

Голосование на выборах президента РФ прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.

Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.