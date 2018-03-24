Путин знает, как работать на посту президента дальше, заявил Песков
17:0624.03.2018
(обновлено: 17:34 24.03.2018)
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КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, переизбранный на новый срок, знает, как будет работать на своём посту дальше, он полон планов, времени на передышку нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких либо промедлений она будет реализовываться", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".
Голосование на выборах президента РФ прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.
Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.
Глава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
В этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".
Новое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.
Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.
В этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.
Главным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.
В ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.
Важное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.
В минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.
Многие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.
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