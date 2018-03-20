МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент СЩА Дональд Трамп не планировал связываться по телефону с Владимиром Путиным в связи с его победой на президентских выборах в России. Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником американского лидера Хоганом Гидли.
"Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано", — сообщают корреспонденты пула по итогам беседы.
Поздравления зарубежных лидеров
Путина с победой на президентских выборах уже поздравили многие мировые лидеры. Список поздравивших опубликован на сайте Кремля.
Поздравительные телеграммы направили Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Ильхам Алиев, Серж Саргсян, Александр Лукашенко, президент Боливии Эво Моралес, президент Венгрии Янош Адер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Лаоса Буннянг Ворачит, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Реакция Украины
Президент Украины Петр Порошенко усомнился в легитимности выборов президента России и призвал международное сообщество усилить давление на Москву. Также об отказе признать выборы на полуострове заявили МИД Франции и МИД Польши.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов в ответ заявил, что киевские власти рассуждают о Крыме штампами, отсюда и отказ признать результаты выборов президента на полуострове.
"Они уже настолько отстали от нашей жизни и преобразований, что люди, с которыми я общаюсь на улице, просто смеются", — сказал Константинов.
Позицию западных стран по выборам в Крыму Константинов объяснил солидарностью. "Запад солидарен с преступлениями, которые совершены были на Украине, и впереди еще большое разбирательство международное, которое необходимо по этой части провести", — подчеркнул парламентарий.
Итоги президентских выборов
Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.
На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
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