Премьер Испании поздравил Путина с победой на выборах

МАДРИД, 19 мар – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Хочу передать вам мои самые искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и пожелать успеха в выполнении ваших обязанностей. Сложные моменты, которые сейчас переживает мир, требуют от нас большой ответственности. Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдете готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами", — говорится в поздравительной телеграмме.

Испанский премьер также напомнил, что сотрудничество в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ и "Большой двадцатки" имеют важное значение в разрешении таких важных проблем как терроризм, климатические изменения и "адаптация к процессу глобализации наших обществ".