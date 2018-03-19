Наблюдатель из США: выборы в России соответствовали международным нормам

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президентские выборы в России были честными, открытыми и прошли в соответствии с международными стандартами, заявил РИА Новости наблюдатель из США.

Адвокат из Нэшвилла (штат Теннесси) Клайн Престон (Kline Preston) был аккредитован Госдумой РФ и посетил избирательные участки в Севастополе, Владимире, Суздале, Лесном, а также Центральную избирательную комиссию в Москве.

"Выборы были честными, открытыми и заслуживающими доверия, они прошли в соответствии с международными нормами", — заявил Престон.

Он подчеркнул, что результаты выборов "были корректными", добавив, что "сокрушительная победа президента Путина — это явный знак доверия его политике и руководству".

Сравнивая президентские выборы в РФ и США, Престон отметил, что явка на американских выборах в 2016 году была ниже, чем в России в этом году.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.