Дудь придумал способ сбрить Грудинину усы

Павел Грудинин на пресс-конференции КПРФ по итогам голосования на выборах президента РФ. 19 марта 2018

Павел Грудинин на пресс-конференции КПРФ по итогам голосования на выборах президента РФ. 19 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Видеоблогер и журналист Юрий Дудь предложил пользователям Сети разрешить его спор с Павлом Грудининым и "побрить" одного из них.

Шестого февраля в эфире передачи "вДудь" Дудь и Грудинин заключили пари. Кандидат в президенты от КПРФ обязался сбрить усы в случае, если на выборах получил бы менее 15 процентов голосов. Если бы результат Грудинина оказался выше этой отметки, видеоблогеру пришлось бы побриться налысо.

На президентских выборах, прошедших в воскресенье, Грудинин набрал 11,77 процента голосов. Дудь напомнил политику о его обещании, разместив в Twitter фотографию бритвенного станка. В ответ Грудинин выдвинул новое условие.

"Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными… то я сразу при нем побреюсь", — заявил кандидат от КПРФ.

В ответ видеоблогер в Twitter поделился ссылкой на игру на сайте Sports.ru. В ней можно, вооружившись "бритвой", лишить "Грудинина" усов или сбрить шевелюру "Дудя".

"А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя", — написали создатели игры.