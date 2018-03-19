Глава избиркома: Крым завершил политическую интеграцию в составе России

Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Крым с проведением выборов президента РФ завершил политическую и правовую интеграцию в составе России, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России. Выборы признаны действительными. Наибольшее количество голосов получил Владимир Путин — 92,15%. Второе место занял Павел Грудинин (2,20%), третье – Владимир Жириновский (1,81%), четвертое – Ксения Собчак (1,65%). Остальные кандидаты получили меньше 1%: Григорий Явлинский – 0,48%, Борис Титов – 0,26%, Максим Сурайкин – 0,21% и Сергей Бабурин – 0,19%. Явка крымчан составила 71,55%.

"Такой, безусловно, можно сделать вывод", — сказал Малышев, отвечая на вопрос, можно ли считать участие Крыма в выборах президента РФ завершением политической интеграции полуострова в составе России.

При этом Малышев отметил, что крымский избирком завершил цикл всех выборов, которые могут проходить на территории России.

"Венцом этого цикла были выборы президента России. Крым полноценно вошел в правовое поле Российской Федерации и является полноценным субъектом Российской Федерации", — подчеркнул Малышев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.