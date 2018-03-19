Глава избиркома: Крым завершил политическую интеграцию в составе России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Крым с проведением выборов президента РФ завершил политическую и правовую интеграцию в составе России, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России. Выборы признаны действительными. Наибольшее количество голосов получил Владимир Путин — 92,15%. Второе место занял Павел Грудинин (2,20%), третье – Владимир Жириновский (1,81%), четвертое – Ксения Собчак (1,65%). Остальные кандидаты получили меньше 1%: Григорий Явлинский – 0,48%, Борис Титов – 0,26%, Максим Сурайкин – 0,21% и Сергей Бабурин – 0,19%. Явка крымчан составила 71,55%.
"Такой, безусловно, можно сделать вывод", — сказал Малышев, отвечая на вопрос, можно ли считать участие Крыма в выборах президента РФ завершением политической интеграции полуострова в составе России.
При этом Малышев отметил, что крымский избирком завершил цикл всех выборов, которые могут проходить на территории России.
"Венцом этого цикла были выборы президента России. Крым полноценно вошел в правовое поле Российской Федерации и является полноценным субъектом Российской Федерации", — подчеркнул Малышев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.