Слуцкий: выборы в Крыму показали, что позиция Запада не выдерживает критики

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуация в мире стабилизируется быстрее, если Запад осознает добровольный характер присоединения Крыма к РФ, что подтверждается результатами голосования крымчан на выборах президента России, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Жители Крыма и Севастополя 18 марта впервые голосовали на выборах президента России. По данным крымского избиркома, Владимира Путина поддержали 92,15% избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила 71,55%.
"Позиция Запада о непризнании выборов президента в Крыму не имеет ничего общего с реалиями. Результат Владимира Путина на полуострове — более 90% в его поддержку — говорит сам за себя. Крым выбрал Россию, Крым выбрал Путина, а не Порошенко", — сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, ни о какой российской аннексии, как это пытается представить Киев, никогда не шло речи. "Чем быстрее Запад осознает добровольный характер присоединения Крыма к России, тем быстрее стабилизируется международная ситуация, уйдут в прошлое агрессия и провокации", — отметил парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, и вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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