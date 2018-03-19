Более 10 тыcяч человек проголосовали в Армении на выборах президента России

ЕРЕВАН, 19 мар – РИА Новости. Более 10 тысяч человек приняли участие в Армении в выборах президента РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Ереване Вероника Артенян.
"Всего в Армении в голосовании участвовали 10 419 избирателей. По итогам выборов лидирующие позиции во всех участках занял Владимир Путин", — сказала Артенян.
Граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся в Армении и достигшие 18-летнего возраста, проголосовали на двух основных избирательных участках — в российском посольстве в Ереване и в генконсульстве в Гюмри.
В Ереване в выборах приняли участие порядка 5 тысяч человек, Путин набрал около 90,5% голосов. В Гюмри за президента РФ проголосовали 95% из 1,3 тысячи избирателей.
Кроме того, для жителей городов Горис, Капан и Сисиан в первую декаду марта было организовано досрочное выездное голосование, а для организации голосования военнослужащих и членов их семей были образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
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