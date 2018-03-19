Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. И поздравил", — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли у Путина разговор с Макроном, в ходе которого стороны обсудили Сирию, Украину, дело Скрипаля.

Ранее Елисейским дворец сообщил, что Макрон в разговоре с Путиным, в частности, "обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы".

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