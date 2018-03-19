Путин в Лондоне набрал в два раза больше голосов, чем в 2012 году

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На выборах президента России в Лондоне Владимир Путин получил почти в два раза больше голосов избирателей, чем в 2012 году. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно опубликованным результатам голосования, на участке 8061, открытом в российском посольстве в Лондоне, Путина поддержали 1920 избирателей, что составило 51,79 процента от общего числа.

Второе место заняла Ксения Собчак (23,42 процента голосов), третье — Павел Грудинин с показателем в 8,88 процента.

На предыдущих президентских выборах за Владимира Путина проголосовали 22,57 процента российских избирателей в Лондоне. Первым в британской столице тогда стал Михаил Прохоров, которого поддержали 57,68 процента голосовавших.

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