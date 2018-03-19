ПА ОБСЕ разочарована блокированием голосования россиян на Украине

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ глубоко разочарована, что власти Украины не создали условий для нормального голосования на выборах президента РФ, заявила вице-президент ПА, глава миссии наблюдателей от ассамблеи на президентских выборах Мариэтта Тидэй.
"Я хотела бы сказать еще кое-что исключительно от лица Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Этот комментарий выходит за границы этой миссии, поскольку связан с голосованием за пределами России, за которым мы непосредственно не наблюдали. Однако как вице-президент ПА ОБСЕ, как член парламента, как тот, кто верит в значимость демократических прав и как избиратель я глубоко разочарована тем, что украинские власти вчера не обеспечили необходимые условия для голосования российских граждан, проживающих на Украине", — заявила она на пресс-конференции в Москве.
Тидэй добавила, что понимает "сложную ситуацию" в отношениях России и Украины, "но фундаментальное право граждан голосовать не должно быть жертвой конфликта правительств".
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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