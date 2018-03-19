Король Саудовской Аравии поздравил Путина с избранием на пост президента

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой от себя лично, саудовского народа и правительства поздравил его с повторным избранием на пост главы государства, сообщил в понедельник информационный центр саудовского правительства.

"От себя, саудовского народа и правительства выражаю самые лучшие поздравления и теплые пожелания в связи с вашим избранием на новый президентский срок и желаю здоровья и успехов", — приводит центр содержание телеграммы.

Также саудовский монарх пожелал россиянам "еще большего прогресса и процветания". Он отметил "уникальность отношений, которые связывают дружественные страны и народы" России и Саудовской Аравии, и их "направленность на укрепление и развитие во всех областях".

Телеграмму с поздравлением направил Путину и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который пожелал ему "здоровья и счастья".

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