Рада во вторник может рассмотреть заявление о непризнании выборов в России

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Парламент Украины во вторник может рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности выборов президента Российской Федерации, сообщил на брифинге в понедельник спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. При этом депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

"Будет рекомендовано, чтобы завтра (во вторник — ред.) постановление относительно так называемых выборов президента было включены в повестку дня… Я предполагаю, что этот вопрос мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, уже завтра, если комитет оперативно соберется и даст по ней положительный вывод", — сказал Парубий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента России на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>