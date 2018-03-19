Информационный центр ЦИК России завершил работу

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Информационный центр ЦИК России, куда с позднего вечера 17 марта до середины дня 19 марта стекалась вся оперативная информация о выборах президента страны, завершил свою работу, передает корреспондент РИА Новости.

Последний брифинг для журналистов и экспертов в информцентре завершился в 13.15 мск.

Для работы в информационном центре ЦИК было аккредитовано 1649 журналистов. Из них 1,2 тысячи представителей российских СМИ и 449 зарубежных, которые вели отсюда прямые трансляции, передавали срочные новости и делали репортажи.

В день голосования на выборах президента информационный центр в режиме реального времени предоставлял данные о предварительных итогах выборов.

На площадке информцентра выступили не только члены Центризбиркома, но и известные политологи и политтехнологи, социологи, наблюдатели, в том числе и от международных миссий.

За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>