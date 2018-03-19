После инаугурации: Путин рассказал о перестановках в правительстве

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, заявил президент Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", — сказал глава государства.

Путин добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры премьер-министра. "Что касается председателя правительства, правительства в целом я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов", — добавил он.

"Все изменения будут объявлены после инаугурации", — подчеркнул Путин, добавив, что пока не планирует конституционных реформ.

"Работа на благо России"

При этом президент выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы. "Вот я сейчас на площади был (Манежной), и один из участников митинга мне крикнул: "Мы — ваша команда". И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы… мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России ", — сказал он.

Перед Россией, по словам Путина, стоят сложные задачи, которые необходимо решать "не просто как обычно в текущем режиме". "Нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (Федеральному собранию — ред.) прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — сказал президент.

Глава государства добавил, что перед страной стоят огромные вызовы. "Мы должны эти вызовы преодолеть, должны решить задачи страны. И я очень рассчитываю, что мы вместе с вами будем продолжать эту работу", — отметил он.

Признание успехов

Ранее, выступая на Манежной площади в Москве на митинг-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией, Путин выразил мнение, что его победа на выборах — признание сделанного за последние годы и оказание доверия.

"Вы — наша общая команда, я — член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно", — сказал глава государства.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

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