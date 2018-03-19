Выборы 2018

"Искренняя поддержка": Путин поблагодарил своих сторонников

03:3019.03.2018
Выборы-2018
(обновлено: 03:50 19.03.2018)
0330
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения предвыборного штабаВладимир Путин во время посещения предвыборного штаба
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, поблагодарил сторонников за поддержку.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В ЦИК назвали регионы, где за Путина проголосовало абсолютное большинство

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат", — сказал Путин, выступая на митинг-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве.

"Совершенно очевидно, что без вашей прямой профессиональной такой, искренней поддержки и результаты могли быть совсем другие. Поэтому я хочу вас поблагодарить, поблагодарить, конечно, всех избирателей, которые голосовали за меня", — добавил Путин позднее в своем штабе.

Помощь в разъяснении задач

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пушков прокомментировал результаты выборов президента

Глава государства поблагодарил волонтеров своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую помощь в разъяснении задач, которые будут решать власти России.

"При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идёт от души, искренне. И вам это удалось", — сказал президент.

"Я считаю, что мы все большая команда, причём не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", — отметил глава государства.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в своем предвыборном штабе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Собчак признала, что Путин получил большинство голосов

"Для нас очень важно, и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", — сказал он.

Путин напомнил свои слова из послания. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", — сказал президент.

Признание и доверие

Выступая ранее на митинг-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, Путин заявил, что его результат на президентских выборах — признание сделанного за последние годы и оказание доверия.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
"России нужен прорыв": Путин о планах на следующий срок и победе на выборах

"Вы — наша общая команда, я — член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно", — сказал глава государства.

На встрече со сторонниками в избирательном штабе Путин выразил надежду на то, что его команда сохранится в ближайшие годы. "Вот я сейчас на площади был (Манежной), и один из участников митинга мне крикнул: "Мы — ваша команда". И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России. Спасибо вам большое", — добавил Путин.

К настоящему моменту Путин набирает 76,56% голосов на выборах президента России после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий. По данным ЦИК, президент заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 52,6 миллиона граждан, что на два миллиона больше, чем в 2004 году.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

 






 

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена