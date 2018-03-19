"Искренняя поддержка": Путин поблагодарил своих сторонников

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, поблагодарил сторонников за поддержку.

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат", — сказал Путин, выступая на митинг-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве.

"Совершенно очевидно, что без вашей прямой профессиональной такой, искренней поддержки и результаты могли быть совсем другие. Поэтому я хочу вас поблагодарить, поблагодарить, конечно, всех избирателей, которые голосовали за меня", — добавил Путин позднее в своем штабе.

Помощь в разъяснении задач

Глава государства поблагодарил волонтеров своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую помощь в разъяснении задач, которые будут решать власти России.

"При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идёт от души, искренне. И вам это удалось", — сказал президент.

"Я считаю, что мы все большая команда, причём не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", — отметил глава государства.

"Для нас очень важно, и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", — сказал он.

Путин напомнил свои слова из послания. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", — сказал президент.

Признание и доверие

Выступая ранее на митинг-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, Путин заявил, что его результат на президентских выборах — признание сделанного за последние годы и оказание доверия.

"Вы — наша общая команда, я — член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно", — сказал глава государства.

На встрече со сторонниками в избирательном штабе Путин выразил надежду на то, что его команда сохранится в ближайшие годы. "Вот я сейчас на площади был (Манежной), и один из участников митинга мне крикнул: "Мы — ваша команда". И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России. Спасибо вам большое", — добавил Путин.

К настоящему моменту Путин набирает 76,56% голосов на выборах президента России после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий. По данным ЦИК, президент заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 52,6 миллиона граждан, что на два миллиона больше, чем в 2004 году.

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